На Украине будут распродавать госсобственность
Фонд Госимущества Украины готовится к скорой продаже крупных госпредприятий по заниженной стоимости. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По словам главы фонда Рустема Умерова, в том случае, если госпредприятия не будут проданы, «в следующем году они будут представлять ценность лишь как объект недвижимости, а через год продастся лишь земля, на которой они стоят».
Он указал на разделение правительства на две группы: одна выступает за продажу, другая – против.
Отмечается, что продажа нескольких украинских предприятий принесет 400 миллионов долларов. Речь идет, в частности, об Одесском промышленном заводе (производит аммиак), Объединенном горно-обогатительном комбинате и Запорожском титано-магниевом комбинате, производителе инсулина Индар и ПАО «Центрэнерго».
Также подчеркивается, что благодаря аренде сельскохозяйственных угодий можно получить 190 миллионов долларов.