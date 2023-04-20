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На Украине будут распродавать госсобственность

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Фонд Госимущества Украины готовится к скорой продаже крупных госпредприятий по заниженной стоимости. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

На Украине будут распродавать госсобственность
© РИА Новости

По словам главы фонда Рустема Умерова, в том случае, если госпредприятия не будут проданы, «в следующем году они будут представлять ценность лишь как объект недвижимости, а через год продастся лишь земля, на которой они стоят».

Он указал на разделение правительства на две группы: одна выступает за продажу, другая – против.

Отмечается, что продажа нескольких украинских предприятий принесет 400 миллионов долларов. Речь идет, в частности, об Одесском промышленном заводе (производит аммиак), Объединенном горно-обогатительном комбинате и Запорожском титано-магниевом комбинате, производителе инсулина Индар и ПАО «Центрэнерго».

Также подчеркивается, что благодаря аренде сельскохозяйственных угодий можно получить 190 миллионов долларов.

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