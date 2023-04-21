Россия запретила поставки молочной продукции из Киргизии

По итогам инспекции, продолжавшейся с 10 по 16 апреля, Россельхознадзор с 21 апреля запретил поставки в Россию молочной продукции со всех киргизских предприятий. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Специалисты проверили как производства, так и фермы и пункты сбора молока, после чего сделали вывод о неэффективности работы республиканского органа по проверке качества и безопасности экспортируемой в Россию молочной продукции.

На предприятиях нет эпизоотического мониторинга и мониторинга качества и безопасности животноводческих товаров. В план работ не входят исследования на большую часть показателей, которые предусмотрены в России и ЕАЭС. Происхождение сырья на киргизских предприятиях выяснить невозможно, молоко используется без документов, а продукция хранится без маркировки.

В Россельхознадзоре указали, что возобновление поставок молочной продукции из Киргизии в Россию возможно только после повторной проверки, которая подтвердит исправление всех претензий.