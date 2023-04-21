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Индонезия заявила о начале дедолларизации внешних расчетов

Индонезия начала отказываться от использования доллара США в международных расчетах. Об этом заявил глава Центробанка страны Перри Варджио.

Индонезия заявила о начале дедолларизации внешних расчетов
© ТАСС

"Индонезия запустила процесс диверсификации используемых при расчетах валют, а именно начала использовать схему LCT (Local currency transation - расчеты в местных валютах при осуществлении международных финансовых и торговых операций - прим. ТАСС), - приводит в четверг вечером его слова портал Detik. - По сути, это означает дедолларизацию, поскольку [эта схема] подразумевает использование не доллара, а других валют [в международной торговле]".

Как утверждает председатель Банка Индонезии, благодаря этому механизму не нужно создавать новую валюту. Он также подчеркнул, что БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) "делают то же самое".

Ранее сообщалось, что министры финансов и главы центробанков АСЕАН обсудят в Индонезии вопрос о снижении зависимости от основных мировых валют, включая доллар и евро. А президент Индонезии Джоко Видодо призвал региональные администрации отказаться от иностранных платежных систем, таких как Visa и Mastercard, и начать использовать кредитные карты, выпущенные местными банками, на случай повторения ситуации с запретом на эти карты в России в связи с санкциями.

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