В Минэнерго рассказали, на сколько России хватит запасов угля

"Запасов достаточно. В части угля у нас разведано запасов более, чем на 100 лет, а если мы используем все ресурсы, мы добавим к этому еще 200 с лишним лет. У нас с ресурсами, с запасами все хорошо, и это позволяет в целом стране чувствовать себя обеспеченной энергетической безопасностью. В достаточно непростых условиях она выходит на первый план", - отметил он.