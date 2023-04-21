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Запасов угля в России может хватить на 300 лет

Разведанных запасов угля в России хватит более, чем на 100 лет, а при максимальном использовании ресурсов показатель может увеличиться еще на 200 лет. Об этом сообщил замглавы Минэнерго РФ Сергей Мочальников в ходе коллегии Роснедр.

В Минэнерго рассказали, на сколько России хватит запасов угля
© ТАСС

"Запасов достаточно. В части угля у нас разведано запасов более, чем на 100 лет, а если мы используем все ресурсы, мы добавим к этому еще 200 с лишним лет. У нас с ресурсами, с запасами все хорошо, и это позволяет в целом стране чувствовать себя обеспеченной энергетической безопасностью. В достаточно непростых условиях она выходит на первый план", - отметил он.

Замминистра добавил, что все внутренние потребности РФ в поставках угля удовлетворяются, а экспорт является драйвером развития отрасли. В то же время на востоке в настоящее время открываются новые угольные месторождения и энергетические кластеры, поэтому в текущих условиях развитие Восточного полигона РЖД и регионов Дальнего Востока является приоритетной задачей.

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