Чехия отказалась от поставок газа из России

Чехия впервые в новейшей истории страны отказалась от поставок российского природного газа в первом годовом квартале. Об этом сообщило в пятницу на своем сайте министерство промышленности и торговли республики.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Чехия в первом квартале 2023 года избавилась от зависимости в поставках газа из России, - отмечается в сообщении. - Впервые в новейшей истории республики произошло то, что мы в период первого годового квартала полностью обошлись без поставок газа из России".

Этот вид энергетического сырья поступал в республику в данный период исключительно из Норвегии, а сжиженный газ - морским путем через Бельгию и Нидерланды. Весь транзит осуществлялся через территорию Германии. Таким образом, согласно Минпромторгу, в страну поступило в первом квартале 1,71 млрд куб. м газа.

Ранее этот природный газ Чехия получала из РФ транзитом через Словакию.