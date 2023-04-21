$81.62-0.0489.46+0.09
55 минут назад

Чехия впервые в первом годовом квартале отказалась от поставок газа из России

ТАСС

Чехия впервые в новейшей истории страны отказалась от поставок российского природного газа в первом годовом квартале. Об этом сообщило в пятницу на своем сайте министерство промышленности и торговли республики.

Чехия отказалась от поставок газа из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Чехия в первом квартале 2023 года избавилась от зависимости в поставках газа из России, - отмечается в сообщении. - Впервые в новейшей истории республики произошло то, что мы в период первого годового квартала полностью обошлись без поставок газа из России".

Этот вид энергетического сырья поступал в республику в данный период исключительно из Норвегии, а сжиженный газ - морским путем через Бельгию и Нидерланды. Весь транзит осуществлялся через территорию Германии. Таким образом, согласно Минпромторгу, в страну поступило в первом квартале 1,71 млрд куб. м газа.

Ранее этот природный газ Чехия получала из РФ транзитом через Словакию.

Минпромторг также проинформировал о рекордных запасах газа в национальных газохранилищах по состоянию на 20 апреля текущего года. В них хранится 1,668 млрд куб. м этого энергосырья.

Экономика,Минпромторг,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий