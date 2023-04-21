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57 минут назад

Литва протестирует отключение от российской электрической сети

Lenta.ru

Литва отключится от российской электрической сети, чтобы протестировать возможность изолированной работы энергосистемы. Об этом сообщает сетевой оператор Litgrid.

Литва протестирует отключение от российской электрической сети
Фото: UnsplashUnsplash

Страна впервые отключится от российских поставщиков в субботу, 22 апреля. Тестирование продлится десять часов, с 11 утра до 9 вечера. Электроснабжение потребителей будут осуществлять локальные литовские электростанции, а также поставщики из Польши и Швеции.

«Испытание изолированной работы [энергосистемы] — это важная часть подготовки к присоединению к синхронной сети континентальной Европы (она обслуживает 24 страны ЕС — прим. “Ленты.ру"). Испытание согласовано с латвийскими, эстонскими и российскими операторами электрических систем», — отметил генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

По его словам, для потребителей отключение пройдет незаметно.

Литва обеспечивает транзит российского электричества в Калининградскую область, поэтому в результате отключения российский регион временно окажется отрезан от поставок, сообщает Bloomberg. Российская «Интер РАО» подготовилась к литовским испытаниям и заранее нарастила энергетические мощности в области.

Сейчас энергосеть стран Прибалтики подключена к системе Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ), которая регулируется в России. Однако Литва, Латвия и Эстония намерены перейти на европейские электросети и начать работать в синхронном режиме с Польшей, Германией и другими государствами континентальной Европы до 2025 года. Для обеспечения перехода Прибалтика получила более миллиарда евро из бюджета Евросоюза.

Ранее Прибалтика отказалась от поставок российского газа. В апреле 2022-го на этот шаг пошли Латвия и Литва, с начала 2023 года к ним присоединилась Эстония.

Экономика,Интер РАО ЕЭС,ЕС,
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