Литва протестирует отключение от российской электрической сети

Литва отключится от российской электрической сети, чтобы протестировать возможность изолированной работы энергосистемы. Об этом сообщает сетевой оператор Litgrid.

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Страна впервые отключится от российских поставщиков в субботу, 22 апреля. Тестирование продлится десять часов, с 11 утра до 9 вечера. Электроснабжение потребителей будут осуществлять локальные литовские электростанции, а также поставщики из Польши и Швеции.

«Испытание изолированной работы [энергосистемы] — это важная часть подготовки к присоединению к синхронной сети континентальной Европы (она обслуживает 24 страны ЕС — прим. “Ленты.ру"). Испытание согласовано с латвийскими, эстонскими и российскими операторами электрических систем», — отметил генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

По его словам, для потребителей отключение пройдет незаметно.

Литва обеспечивает транзит российского электричества в Калининградскую область, поэтому в результате отключения российский регион временно окажется отрезан от поставок, сообщает Bloomberg. Российская «Интер РАО» подготовилась к литовским испытаниям и заранее нарастила энергетические мощности в области.

Сейчас энергосеть стран Прибалтики подключена к системе Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ), которая регулируется в России. Однако Литва, Латвия и Эстония намерены перейти на европейские электросети и начать работать в синхронном режиме с Польшей, Германией и другими государствами континентальной Европы до 2025 года. Для обеспечения перехода Прибалтика получила более миллиарда евро из бюджета Евросоюза.