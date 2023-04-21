Казахстан увеличил экспорт нефти в обход России

В первом квартале 2023 года Казахстан резко увеличил экспорт нефти в обход России. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что поставки нефти из порта Актау в Азербайджан составили 163 436 тонн за январь-март 2023 года. При этом за тот же период прошлого года эти показатели составили всего 28 875 тонн.

По мнению издания, таким образом Казахстан пытается постепенно снизить свою зависимость от России. Источник напомнил, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев не стал признавать присоединённые Россией регионы и сейчас «деликатно» пытается уменьшить влияние России и российской сети нефтепроводов на свою страну.

«Российские порты остаются токсичными для европейских покупателей, поэтому нефтяники перестраховываются и ищут маршруты, не связанные с “Транснефтью”», – сообщает издание.