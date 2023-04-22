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Китай активно готовится к санкциям со стороны США

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Пекин активно увеличивает свои золотые резервы на фоне ухудшения отношений с Соединенными Штатами, пишут обозреватели Энн Чжан и Оливия Ли в статье для The Epoch Times.

По данным обозревателей, в ноябре 2022 года Банк Китая начал закупать золотые слитки. К марту 2023 года общий объем запасов составил 120 тонн золота.

Кроме того, КНР распродает облигации американского госдолга. Ранее Пекин имел в своем активе ценные бумаги на сумму свыше $1 трлн, в настоящее время в резервах осталось облигаций на $859 млрд, отметили авторы статьи.

По оценке экспертов, действия державы связаны с тем, что Пекин ожидает введения жестких ограничительных мер со стороны Вашингтона, обусловленных международной повесткой и ростом конкуренции между странами.

Напомним, что в 2022 году США и Великобритания ввели эмбарго на российское золото. На фоне этого Москва в 2022 году увеличила поставки золота в Китай на 67% по сравнению с 2021 годом.

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