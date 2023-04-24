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2 часа назад

Аналитики высказались о будущем ключевой ставки ЦБ

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На заседании 28 апреля Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков.

Аналитики высказались о будущем ключевой ставки ЦБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом некоторые эксперты считают, что Центробанк (ЦБ) может рассмотреть и варианты повышения или снижения ключевой ставки. При этом такие решения аналитики назвали маловероятными.

Отмечается, что на заседании в апреле регулятор обновит среднесрочный прогноз по инфляции, ВВП, средней ключевой ставке, импорту и экспорту. По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, в обновленной версии ЦБ может повысить прогноз по ВВП и снизить диапазон средней ключевой ставки.

В феврале агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому кабмин России оказывает давление на ЦБ, призывая дать рынку сигналы о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики накануне заседания ЦБ 10 февраля. По информации источников, чиновники хотят добиться от регулятора более явного намека о потенциальном снижении ключевой ставки в конце года.

Экономика,Прогноз эксперта,Ольга Беленькая,Банк России,
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