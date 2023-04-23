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Bloomberg: ключевая ставка Европейского Центробанка приблизилась к «потолку»

В настоящее время дальнейший рост ключевой ставки Европейского Центробанка (ЕЦБ) может быть существенно ограничен, так как этот показатель уже приблизился к своему «потолку». На следующих заседаниях руководству валютного регулятора следует быть максимально осторожным, приводит слова члена Совета управляющих ЕЦБ Янниса Стурнараса агентство Bloomberg.

Bloomberg: ключевая ставка Европейского Центробанка приблизилась к «потолку»
© Газета.Ru

На решение регулятора по ключевой ставке будут влиять различные внешние и внутренние факторы. Среди последних — данные по инфляции, которая прекратила расти в еврозоне с октября прошлого года, когда показатель составлял около 10%. В дальнейшем темпы роста потребительских цен в регионе, с большой долей вероятности, продолжат снижаться, уточнил он.

«Директивные органы Европейского Центрального банка должны быть осторожны и избегать больших или малых шагов при принятии следующих решений по ставке. Любое решение будет основано на данных именно потому, что мы приблизились к потолку, к максимальному увеличению. В настоящее время уровень ключевой ставки находится близко к потолку — я не говорил, что мы его еще достигли, но мы приближаемся к нему», — заявил Стурнарас.

3 февраля руководство Европейского Центробанка (ЕЦБ) повысило ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов — до 3% годовых. Это было сделано в рамках борьбы с инфляцией в Европе. 16 марта Совет управляющих в третий раз подряд повысил этот показатель на 0,5% — до 3,5% годовых. При этом руководство регулятора отметило, что инфляция в регионе, по прогнозу, будет «слишком высокой слишком долго».

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