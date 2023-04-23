Bloomberg: ключевая ставка Европейского Центробанка приблизилась к «потолку»

«Директивные органы Европейского Центрального банка должны быть осторожны и избегать больших или малых шагов при принятии следующих решений по ставке. Любое решение будет основано на данных именно потому, что мы приблизились к потолку, к максимальному увеличению. В настоящее время уровень ключевой ставки находится близко к потолку — я не говорил, что мы его еще достигли, но мы приближаемся к нему», — заявил Стурнарас.