Федеральный бюджет собрал с бизнеса ₽20 млрд безвозмездных поступлений

Статья федерального бюджета «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» в декабре 2022 года впервые за много лет пополнилась почти на 3 млрд руб., а с января 2023 года по 19 апреля — еще на 17 млрд. К такому выводу пришли в интернет-издании РБК после анализа данных системы «Электронный бюджет».

В издании отметили, что в 2021 году такой строки в бюджете вообще не было, а в период с 2015 по 2020 год поступления по ней оказались символическими — не более 3 млн руб. в год.

Власти страны с декабря 2022 года собирают в бюджет «добровольно» направляемые деньги от сделок по продаже российских бизнесов компаниями из недружественных стран. Все это сделки одобряет подкомиссия (во главе с министром финансов Антоном Силуановым) правительственной комиссии по иностранным инвестициям. В последний месяц 2022 года участники подкомиссии поставили несколько условий соответствия сделки для получения разрешения на продажу. Одно из них — перечисление добровольного взноса в размере не менее 10% от «суммы осуществляемой сделки».

В первой половине апреля пресс-служба Кремля сообщила о поручении кабмину со стороны главы государства Владимира Путина направить на развитие туристической отрасли средства от уплаты добровольных взносов в государственную казну при сделках по продаже активов иностранных резидентов из недружественных стран.