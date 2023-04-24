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Польша нашла способ обойти запрет ЕС доплачивать фермерам

Польша нашла способ доплачивать производителям зерна, обойдя запрет Европейского союза. Об этом рассказал в интервью изданию Super Express министр сельского хозяйства и развития села страны Роберт Телюс.

Польша нашла способ обойти запрет ЕС доплачивать фермерам
© РИА Новости

Ранее власти Польши, Болгарии, Словакии и Венгрии ввели запрет на ввоз украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Наплыв украинского зерна вызвал падение доходов у фермеров стран Восточной Европы из-за затоваривания рынка и рухнувших цен на их продукцию.

По данным министра сельского хозяйства и развития села Польши Роберта Телюса, до нового урожая из Польши нужно вывезти пшеницу, но фермеры не спешат продавать ее из-за низких цен.

Для того, чтобы решить эту проблему, польские власти намерены ввести доплаты фермерам в размере 1400 злотых (около 333 долларов) за каждую проданную тонну.

«Доплата будет до гектара, так как механизмы ЕС не позволяют доплачивать до тонны», - пояснил польский министр.

Таким образом, по словам Роберта Телюса, польские производители зерна будут получать «2200 злотых от гектара посевов, что примерно составляет около 1400 злотых к тонне».

При этом он отметил, что власти Польши ведут работу по защите рынков сбыта от более дешевого украинского зерна и рассчитывают заручиться в этом вопросе поддержкой Евросоюза.

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