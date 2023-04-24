Россия нарастит экспорт мяса и продуктов переработки зерна

В 2022 году наша страна поставила в Китай сельхозсырья и продовольствия на семь миллиардов долларов - на 41,4 процента больше, чем в 2021 году, отметил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в марте этого года. Но это не предел: Россия может в течение нескольких лет нарастить экспорт в Поднебесную продукции АПК почти в полтора раза - до 10 миллиардов долларов, считают в федеральном центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе России. И это базовый прогноз.

Несмотря на непростую геополитическую ситуацию, Россия принимает активное участие в решении проблем глобальной продовольственной безопасности и сохраняет показатели агроэкспорта. Президент страны неоднократно заявлял о готовности участия в глобальной продовольственной повестке.

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"Мы полностью обеспечиваем внутренний рынок по основным, важным, необходимым для людей видам продуктов, успешно решаем вопросы продовольственной безопасности. И более того, наращиваем экспортные возможности, готовы - подчеркну это особо - вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим развивающимся странам", - отмечал Владимир Путин, подводя итоги уборочной кампании 2022 года.

Являясь мировым лидером по экспорту зерновых, страна помогает беднейшим странам поставками пшеницы и кукурузы.

"Россия с 2016 года лидирует на зерновом рынке. С учетом небывалого урожая в истории нашей страны в 2022 году - 153,8 миллиона тонн, позиции укрепились, охватив более 30 процентов рынка. Зерновые из России поступают более 140 стран в мире.



Наша страна стала ключевой в системе обеспечения глобальной продовольственной безопасности в мире, ее роль в будущем будет только возрастать", - заявил "РГ" доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

Еще одна перспективная статья российского экспорта - удобрения.

"Применение российских удобрений позволяет управлять плодородием почв и восстанавливать малоплодородные территории, тем самым расширять зоны сельхозпроизводства продовольствия, так необходимого населению голодающих стран", - рассказал "РГ эксперт в сфере снабжения и логистики Вадим Некрасов.

Максимальное количество голодающих в мире проживают в странах Африки. Но, по оценкам экспертов, в ближайшие 5-10 лет нехватка продовольствия будет расти и в большинстве других регионов мира.

"Учитывая резкое снижение уровня жизни и обострение в ряде стран военных конфликтов, в ближайшее время, вероятно, столкнется с голодом ряд стран от Ближнего Востока до Латинской Америки и Карибского бассейна. И уже сегодня почти 65 миллионов человек находятся на грани голода", - говорит Вадим Некрасов.

Участие России в достижении глобальной продовольственной безопасности жизненно необходимо. Российский экспорт продукции АПК в сопоставимых ценах в 2023 году запланирован в объеме 28 миллиардов долларов против почти 29 миллиардов в 2022 году. Но к 2024 году этот показатель запланирован вновь на уровне 29 миллиардов долларов, говорится в докладе о результатах деятельности минсельхоза за 2022 год.

Если говорить об экспортных поставках в целом, то сегодня более 80 процентов продукции АПК Россия направляет в дружественные страны, отмечают в "Агроэкспорте". Определены приоритетные направления.

"Это прежде всего рынки Азии, Персидского залива и Африки", - сообщал ранее руководитель центра Дмитрий Краснов.

Главный товар в российском агроэкспорте - зерно.

Являясь мировым лидером по экспорту зерновых, Россия помогает беднейшим странам поставками пшеницы и кукурузы

"Прошедший год показал, что российское зерно имеет большое значение для мирового рынка, поскольку выступает в качестве инструмента обеспечения его стабильности и решения проблемы голода в беднейших странах", - подчеркнул в разговоре с "РГ" член генсовета общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Сергей Гебель. - Основное место в структуре зернового экспорта России занимает пшеница с долей до 80 процентов. Среди остальных культур можно выделить ячмень - 9-12 процентов, а также кукурузу - 5-9 процентов".

Однако точкой роста российского аграрного экспорта становится не только зерно, но и продукты его переработки и использования, рассказал "РГ" ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС, доктор экономических наук Денис Терновский. Но несмотря на рекордный экспорт муки, вряд ли можно ожидать, что он в значительной степени заменит экспорт зерна - перевозить муку сложнее и дороже, ее экспорт, как правило, связан с торговлей между близлежащими странами. Большим потенциалом обладает экспорт мяса - это самый большой сегмент мирового рынка продовольствия. Мировой объем торговли этим продуктом превышает объем торговли всем зерном.

Участие России в достижении глобальной продовольственной безопасности жизненно необходимо

"Действующий сейчас механизм регулирования рынка зерна с использованием плавающей экспортной пошлины ставит в благоприятные условия животноводов, которые могут покупать зерно - основной элемент затрат на корма - по ценам ниже, чем их конкуренты на мировом рынке. Но мясо также более сложный в экспорте продукт. Не говоря о более высоких затратах на перевозку, его экспорт связан со значительным числом технических барьеров стран-импортеров. Их снятие, видимо, и определит дальнейшие успехи российского агроэкспорта", - говорит Дмитрий Терновский.

Также существенны поставки растительных масел, главным образом подсолнечного, но также рапсового и соевого. Кроме того, в общем объеме аграрного экспорта заметны мясо птицы и свинина, масличные культуры и кормовой шрот, являющийся результатом их переработки.

Для расширения российского агроэкспорта в направлении Восточной и Юго-Восточной Азии требуется формирование дальневосточной портовой и транспортной инфраструктуры, добавляет Сергей Гебель. Это необходимо не только для развития российского экспорта, но и для повышения аграрной привлекательности, привлечения дополнительных инвестиций в восточносибирские регионы.