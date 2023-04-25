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53 минуты назад

Офис Зеленского предложил снизить верхний предел цены на нефть из РФ до $45 за баррель

Газета.Ruиещё 2

В офисе президента Украины предложили снизить верхний предел цены на нефть из РФ до $45 за баррель, сообщается на сайте госоргана.

Офис Зеленского предложил снизить потолок цены на российскую нефть
Фото: 

По мнению украинской стороны, необходимо снизить верхний предел цены на нефть на $15 до $45 за баррель, а также стремиться снизить верхний предел цены на нефть до $30 за баррель.

Министр нефтяной промышленности Индии Панкадж Джейн заявил, что индийские компании иногда сталкиваются с задержками в оплате закупаемой у России нефти по цене выше потолка в $60 за баррель, установленного западными странами.

По словам Джейна, никто не мешает индийским компаниям покупать российскую нефть по цене, превышающей потолок. В случае, если цена оказывается выше предельной, то компании сами находят альтернативные варианты расчетов.

При этом министр уточнил, что большая часть поставок нефти из России в Индию осуществляется по цене ниже уровня в $60.

Ранее министр финансов Индии Нирмала Ситараман заявляла, что ее страна изучит возможность закупки сырой нефти из России по цене, близкой к установленной «Группой семи» или выше этого потолка в $60 за баррель.

Экономика,Цена на нефть,Нирмала Ситараман,
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