Силуанов назвал уровень инфляции в России

Инфляция в России к текущему моменту опустилась до уровня в три процента, заявил министр финансов Антон Силуанов на марафоне «Знание. Первые». Его слова приводит ТАСС.

По мнению главы министерства, такой результат зафиксирован благодаря действиям правительства и Центробанка (ЦБ).

«Мы приняли необходимые решения, которые позволили нейтрализовать большую часть веденных санкций. <...> Мы справились с инфляцией, которая в феврале — марте [2022 года] скакнула до высоких уровней, сейчас инфляция 3 процента», — подчеркнул Силуанов.

17 апреля ЦБ сообщил, что годовая инфляция в России в марте резко снизилась до 3,51 процента из-за эффекта высокой базы — на фоне сильного ценового скачка год назад. При этом регулятор подчеркнул, что в России усиливается ценовое давление после периода низкой месячной инфляции во второй половине 2022 года, и в ближайшие месяцы страну ждет резкое ускорение инфляции.