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FT: Япония и ЕС выступили против полного запрета экспорта в Россию

Представители Японии и стран ЕС выступили против американского предложения о запрете странам G7 всего экспорта в Россию, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

«С нашей точки зрения, это просто невыполнимо», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Соединённые Штаты и ряд других ключевых союзников Киева занимаются изучением возможности введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию.

Источники в японском правительстве подтвердили агентству Kyodo, что такая возможность обсуждается на уровне представителей G7.

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