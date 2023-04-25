FT: Япония и ЕС выступили против полного запрета экспорта в Россию

Представители Японии и стран ЕС выступили против американского предложения о запрете странам G7 всего экспорта в Россию, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

«С нашей точки зрения, это просто невыполнимо», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Соединённые Штаты и ряд других ключевых союзников Киева занимаются изучением возможности введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию.