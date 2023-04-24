$81.49-0.1389.35-0.11

Министр финансов объяснил, почему Россия перешла на расчеты в национальных валютах

Россия перешла на использование национальных валют в расчетах с другими странами, потому что американский доллар больше не является резервным. С таким заявлением выступил глава министерства финансов Антон Силуанов, написало агентство ТАСС.

Силуанов назвал доллар опасной валютой
© ТАСС

По словам министра, использование рубля является приоритетом для России на сегодняшний день. Доллар он назвал «опасной» валютой.

На прошлой неделе заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач выразил мнение, согласно которому переход России на национальные валюты при расчете за энергоресурсы связан с систематическим и чрезмерным злоупотреблением США своим статусом эмитента мировой резервной валюты.

В тот же период вице-премьер Александр Новак заявил о переходе России на национальные валюты при расчетах за энергоресурсы, и страна продолжит реализовывать эту тенденцию.

На этой неделе турецкое издание Haber7 написало, что успешный пример Турции в переходе с американского доллара на национальные валюты при расчетах на международных рынках заставил Францию и Бразилию последовать примеру республики.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий