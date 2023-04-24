Силуанов назвал доллар опасной валютой

Россия перешла на использование национальных валют в расчетах с другими странами, потому что американский доллар больше не является резервным. С таким заявлением выступил глава министерства финансов Антон Силуанов, написало агентство ТАСС.

По словам министра, использование рубля является приоритетом для России на сегодняшний день. Доллар он назвал «опасной» валютой.

На прошлой неделе заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач выразил мнение, согласно которому переход России на национальные валюты при расчете за энергоресурсы связан с систематическим и чрезмерным злоупотреблением США своим статусом эмитента мировой резервной валюты.

В тот же период вице-премьер Александр Новак заявил о переходе России на национальные валюты при расчетах за энергоресурсы, и страна продолжит реализовывать эту тенденцию.