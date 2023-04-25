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Евросоюз запустил механизм совместных закупок газа

Страны Европейского союза (ЕС) запустили процесс совместных закупок газа. Новый механизм под названием AggregateEU необходим для подготовки к зиме и экономии средств, Еврокомиссии (ЕК).

Евросоюз запустил механизм совместных закупок газа
© Lenta.ru

В рамках проекта компании из разных стран будут подавать заявки на закупку газа, впоследствии закупщикам предложат наиболее выгодные варианты от поставщиков. Импортеры смогут покупать трубопроводный газ и сжиженный природный газ (СПГ) на мировом рынке, экспортеры газа из России будут исключены из тендеров. Механизм позволит закупщикам выйти не только на крупных реселлеров, но и на более мелких поставщиков, а также предоставит странам без выхода к морю доступ к региональному или мировому рынку газа.

Разместить заявку на покупку газа компании могут до 2 мая. После этого оператор совместных закупок подсчитает объем и начнет собирать предложения от мировых поставщиков газа. Выбрав наиболее выгодные варианты, стороны начнут переговоры о поставках.

Тендеры будут проводиться раз в два месяца, до конца 2023 года. Механизм должен помочь ЕС достигнуть цели по совместной закупке 15 процентов от запланированных ежегодных объемов хранения газа и позволит своевременно пополнять хранилища перед зимой. Страны-участницы должны заполнить газовые хранилища на 90 процентов к 1 ноября 2023 года.

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О совместных закупках газа объявил в марте 2023 года зампред Еврокомиссии Марош Шефчович. Потенциальными экспортерами для стран Евросоюза называли США, Африку и страны Ближнего Востока.

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