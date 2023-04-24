Канада нарастила добычу газа с целью снижения зависимости ФРГ от газа из РФ

"Да", - сказал Трюдо, отвечая на вопрос о том, готова ли Канада нарастить поставки сниженного природного газа в Германию и другие страны Европы. "Мы увеличили добычу природного газа, чтобы вывести его на глобальные рынки, чтобы немного ослабить давление, чтобы Германия смогла действительно заменить природный газ, [поставки] которого перекрыла Россия", - сказал он.