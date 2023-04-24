Канада нарастила добычу газа с целью снижения зависимости ФРГ от газа из РФ

Канадский газовый сектор наращивает добычу природного газа с целью выхода на мировые рынки и снижения зависимости Германии от поставок российского газа. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Джастин Трюдо на встрече в Оттаве со студентами канадских вузов, в которой он принял участие вместе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
"Да", - сказал Трюдо, отвечая на вопрос о том, готова ли Канада нарастить поставки сниженного природного газа в Германию и другие страны Европы. "Мы увеличили добычу природного газа, чтобы вывести его на глобальные рынки, чтобы немного ослабить давление, чтобы Германия смогла действительно заменить природный газ, [поставки] которого перекрыла Россия", - сказал он.
Каких-то подробностей поставок канадского СПГ в ФРГ Трюдо не привел.
В октябре 2022 года глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что Канада намерена с 2025 года стать основным поставщиком сжиженного природного газа для Южной Кореи и Японии. Это произойдет после запуска крупного СПГ-терминала в Китимате в тихоокеанской провинции Британская Колумбия. Ранее сообщалось, что на востоке Канады пока нет терминала для приема СПГ, пригодного для экспорта в Европу.
Президент Германии находится в Канаде с официальным визитом.