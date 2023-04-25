Минфин РФ предложил ввести дополнительный налог на доходы
Министерство финансов России подготовило пакет поправок в Налоговый кодекс, который внесет ясность в правила выплаты налогов в тех случаях, когда граждане России потеряли свое налоговое резидентство. Теперь деятельность блогеров в Youtube и Instagram* (социальная сеть запрещена на территории РФ, так как принадлежит компании Meta, признанной властями экстремистской) будет облагаться налогом в 30%. Об этом пишет газета «Ведомости со ссылкой на информированный источник.
«Блогеры, работающие за рубежом и размещающие контент на иностранных платформах, будут платить НДФЛ с доходов, полученных из России», — рассказал собеседник издания, знакомый с положением дел в Министерстве финансов и правительстве РФ.
Налог для налоговых резидентов введут в том случае, если для получения прибыли блогер использовал российский сегмент интернета, если средства поступили на счет в российском банке или если вознаграждение предоставила российская компания.
Правительство России внесло в Государственную Думу закон, обязывающий взимать с налоговых нерезидентов 30% налогов, 24 апреля. Если депутаты одобрят эти поправки, законопроект вступит в силу с 1 января 2024 года.