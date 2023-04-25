Минфин РФ предложил ввести дополнительный налог на доходы

Министерство финансов России подготовило пакет поправок в Налоговый кодекс, который внесет ясность в правила выплаты налогов в тех случаях, когда граждане России потеряли свое налоговое резидентство. Теперь деятельность блогеров в Youtube и Instagram* (социальная сеть запрещена на территории РФ, так как принадлежит компании Meta, признанной властями экстремистской) будет облагаться налогом в 30%. Об этом пишет газета «Ведомости со ссылкой на информированный источник.