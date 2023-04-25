В Европе запустят новую платежную систему

Шестнадцать ведущих финансовых организаций Европы, среди которых представлены французские банки BNP Paribas, Societe Generale и германский Deutsche Bank, вошли в состав акционеров бельгийской компании EPI (European Payments Initiative, Европейская платежная инициатива), которая до конца 2023 года намерена запустить новую платежную систему для стран еврозоны. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании.

"Акционеры EPI - [французские банки] BFCM, BNP Paribas, BPCE, Cr dit Agricole, La Banque Postale, и Soci t G n rale, [германские финансовые организации] Deutsche Bank и DSGV, [голландские банки] ING и KBC, а также [французская платежная компания] Worldline и [итальянская] Nexi - приветствуют четырех новых участников инициативы - [бельгийскую банковско-страховую компанию] Belfius и [германский банк] DZ Bank, а также [голландские банки] ABN Amro и Rabobank. Вместе мы намерены реализовать инновационное решение для Европы, которое будет основываться на новой единой схеме мгновенных платежей", - указано в документе.

Отмечается, что первые клиенты на территории Франции и Германии смогут воспользоваться системой "уже в конце 2023 года", а в начале 2024 года предполагается ее масштабирование на территорию Бельгии. На данные рынки в совокупности приходится "более половины безналичных платежей в еврозоне", уточняется в заявлении. EPI также планирует в перспективе расшириться "и на другие страны валютного союза".