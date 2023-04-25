Европе спрогнозировали «тяжелую борьбу» с Азией за нефть

Европе предстоит «тяжелая борьба» с Азией на рынке сырой нефти. Такое мнение выразили аналитики исследовательской консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен и Кристофер Хейнс, написало агентство Bloomberg.

Как полагают в компании, Азия может перебить предложенную Европой стоимость нефти, что может вынудить европейцев принять меры для балансировки рынка.

Как пишет агентство, объем импорта нефти из России в Европу с февраля 2022 года сократился почти на 1 млн барр. в сутки. Кроме того, в начале апреля 2023 года страны альянса ОПЕК+, в числе которых Россия и Саудовская Аравия, договорились о сокращении добычи нефти на 1,6 млн барр. в сутки.

При этом азиатские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) — в особенности в Китае — в настоящее время наращивают объем спроса на сырье российского производства — так называемую среднекислую нефть со средним содержанием серы.