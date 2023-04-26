Госдолг стран Восточной Европы вырос до рекордного уровня

Страны Восточной Европы нарастили госдолг до рекордных показателей, сообщает Bloomberg. В 2023 году государства региона заняли почти 32 миллиарда долларов, что в три раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Впервые за 10 лет Польша с госдолгом в 9 миллиардов долларов, Румыния (6 миллиардов долларов) и Венгрия (5 миллиардов долларов) вошли в пятерку крупнейших заемщиков в сегменте развивающихся стран, приводит РИА «Новости» данные агентства. Отмечается, что расходы государств Восточной Европы значительно выросли в связи с военными затратами и обеспечением украинских беженцев.