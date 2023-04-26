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СМИ сообщают о рекордном госдолге стран Восточной Европы

Страны Восточной Европы нарастили госдолг до рекордных показателей, сообщает Bloomberg. В 2023 году государства региона заняли почти 32 миллиарда долларов, что в три раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Госдолг стран Восточной Европы вырос до рекордного уровня
© globallookpress.com

Впервые за 10 лет Польша с госдолгом в 9 миллиардов долларов, Румыния (6 миллиардов долларов) и Венгрия (5 миллиардов долларов) вошли в пятерку крупнейших заемщиков в сегменте развивающихся стран, приводит РИА «Новости» данные агентства. Отмечается, что расходы государств Восточной Европы значительно выросли в связи с военными затратами и обеспечением украинских беженцев.

Кроме того, подчеркивается, что стоимость займом значительно возросла даже для правительств с высоким рейтингом. Аналитики прогнозируют рост дефицита бюджета Восточной Европы с 1,3% от ВВП, зафиксированного в 2021 году, до 4,3% в текущем.

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