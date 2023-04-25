В Минэнерго сообщили о снижении дисконтов на российскую нефть

Скидка на российскую экспортную нефть марки Urals к другим сортам сейчас снижается, идет положительная динамика. Об этом сообщил журналистам директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов в кулуарах Национального нефтегазового форума.
"Динамика положительная, удается работать с покупателями, и рынок реагирует. Сейчас дисконты к маркерным сортам снижаются", - сказал он.
По словам Рубцова, дисконты снижаются как по данным ценового агентства Argus о стоимости российской нефти, так и по данным мониторинга Минэнерго.
При этом глава департамента Минэнерго отметил, что качество и репрезентативность внешних нефтяных индикаторов вызывает вопрос.
"Мы поменяли налоги и сейчас думаем о развитии собственных индикаторов, - добавил он. - Мировой рынок емкий, индикаторов разных сортов тоже много. Мы мониторим к ним, и дисконты снижаются. В целом мы отмечаем положительную динамику".