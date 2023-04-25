В Минэнерго сообщили о снижении дисконтов на российскую нефть

"Мы поменяли налоги и сейчас думаем о развитии собственных индикаторов, - добавил он. - Мировой рынок емкий, индикаторов разных сортов тоже много. Мы мониторим к ним, и дисконты снижаются. В целом мы отмечаем положительную динамику".