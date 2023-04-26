Россия перенаправила около 20% поставок нефти из Европы в Азию

"Те энергетические ресурсы, которые ранее направлялись в Европу, в значительной мере были перенаправлены на новые рынки. Если говорить о нефти, то мы, наверное, порядка 20% от тех объемов, которые ранее поставлялись в Европу, перенаправили на другие рынки - Индия, Китай, другие страны. Если говорить о газе, то мы объемы поставок уменьшили на треть в ЕС, часть перенаправили тоже в Азию. В частности, в КНР выросли поставки газа примерно на 50% в прошлом году по газопроводу "Сила Сибири", - сказал Новак.