Назван срок истощения запасов нефти в России

«Мир, конечно, сейчас не готов к тому, что нефть может закончиться, но постепенно приходит к осознанию, что ресурсы небесконечны, и это влияет на развитие зеленых и возобновляемых источников энергии. Сейчас, конечно, их доля мала, в той же Германии — около 3-4 процентов, но в последние 10 лет она продолжает устойчивый рост», — добавил аналитик.