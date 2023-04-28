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Der Spiegel: Россия с легкостью обошла потолок цен на нефть благодаря порту Козьмино

Россия продолжает легко обходить потолок цен на нефть и продает топливо через порт Козьмино. Об этом пишет Der Spiegel, ссылаясь на данные доклада Киевской школы экономики (KSE).

Россия продолжает продавать нефть — по ценам, значительно превышающим установленный для нее со стороны США и Евросоюза (ЕС) ценовой потолок в $60 за баррель. Все это происходит благодаря порту Козьмино, который находится в 100 км от Владивостока. Причем его причалы далеко выдаются в Японское море. Рядом на косе расположились резервуары для хранения нефти, а также терминал для перевалки сырой нефти в морские суда.

В публикации отметили, что через порт Козьмино уже много месяцев нефть продается по средней цене в $73,14 за баррель, то есть на 20% выше установленного потолка. Причем в России сейчас наблюдается раздвоение рынка нефти. То есть с одной стороны в западных портах топливо продается ниже установленного потолка цен, а для Азии через Козьмино оно идет по более высоким ценам.

Западные аналитики предложили, что необходимо значительно снизить потолок цен и установить более жесткий контроль за его соблюдением, так как сейчас почти половина танкеров, заходящих в Козьмино, зафрахтованы из стран G7 или же там застрахованы.

Названа критичная для России цена на нефть Urals

27 апреля агентство Bloomberg, ссылаясь на данные исследования KSE сообщило, что в первом квартале 2023 года российская нефть продавалась в азиатские страны с нарушением санкционной политики G7, в том числе и потолка цен.

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