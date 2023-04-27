Торговля между Россией и Индией осложнилась

Поставки товаров в Индию выросли почти в четыре раза в период с апреля 2022 года по январь 2023 года. Однако торговля между странами осложняется из-за выраженного дисбаланса и валютных ограничений. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на обзор аудиторско-консалтинговой компании «Деловой профиль».

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В 2022 году Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии, уступив лишь Китаю, США, ОАЭ и Саудовской Аравии. За период с апреля 2022 года по январь 2023-го товарооборот между странами вырос до $39,8 млрд. При этом на российский экспорт пришлись $37,28 млрд. Встречные же поставки из Индии в РФ на фоне санкций снизились до $2,5 млрд. Такой дисбаланс в торговле осложняет переход на расчеты в нацвалютах.

Эксперты «Делового профиля» указали, что разница между доходами и расходами не представляла бы проблем, если бы не было санкций. Кроме того, дополнительные сложности возникают из-за отключения крупных российских банков от SWIFT и закрытия прямых корсчетов. Из-за этого сроки переводов выросли с 30 минут до 3-4 дней.

Аналитики компании добавили, что для расчетов в нацвалютах банки из РФ открыли в индийских банках счета «востро» — это активно-пассивный счет, по которому ведутся операции на территории Индии в рупиях с последующей конвертацией в рубли. Но поступление рублей на эти счета могут обеспечить только поставщики из Индии. Поэтому российской стороне приходится ждать, когда на этих счетах появятся рубли для получения расчета за поставку. Для упрощения расчетов российские банки могли бы открыть такие же счета, чтобы ускорить процесс взаиморасчетов.