Путин разрешил кабмину приостанавливать антиукраинские санкции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий Правительству право выдавать временные разрешения на неприменение санкций в отношении украинских граждан и юрлиц. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Документ дополняет президентский указ от 22 октября 2018 года «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Согласно новому указу, Правительство получит полномочия «по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер», определенных указом от 2018 года.

Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 22 октября 2018 года.