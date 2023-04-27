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1 час назад

Путин разрешил кабмину приостанавливать антиукраинские санкции

Парламентская газетаиещё 2

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий Правительству право выдавать временные разрешения на неприменение санкций в отношении украинских граждан и юрлиц. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин разрешил кабмину приостанавливать антиукраинские санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ дополняет президентский указ от 22 октября 2018 года «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Согласно новому указу, Правительство получит полномочия «по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер», определенных указом от 2018 года.

Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 22 октября 2018 года.

В первый санкционный список против Украины в 2018 году попали 322 физлица и 68 юрлиц, в том числе тогдашний глава МВД Украины Арсен Аваков и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Затем список несколько раз расширялся.

Экономика,Юлия Тимошенко,Арсен Аваков,Владимир Путин,
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