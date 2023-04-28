В России предлагают создать свои криптовалютные биржи

Добычу криптовалют в России могут легализовать в этом году. У нашей страны есть хорошие перспективы стать мировым лидером по майнингу, но для этого и добычу, и оборот крипты нужно делать прозрачными и не запугивать участников рынка. А также необходимо объяснять людям разницу между криптовалютой и цифровым рублем, ведь у каждого из активов свои возможности и особенности. Об этом в интервью нашему изданию рассказал руководитель Экспертного совета при рабочей группе по вопросу законодательного регулирования криптовалюты в Госдуме Андрей Луговой.

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- Позиция в этой части не изменилась — до конца года проект должен быть принят. Мы рассчитываем, что дальнейшее рассмотрение проекта в Государственной Думе начнется уже в ближайшее время — важно получить положительный отзыв Правительства.

Дело тут не в майнинге как таковом, а в нюансах регулирования. В целом необходимость регулирования этой деятельности поддерживается и бизнес-сообществом, и государством. Именно поэтому законопроект по майнингу был разработан и внесен в Думу в конце прошлого года. И хотя разногласий в установлении общих правил для майнеров нет, но есть, например, определенные вопросы с возможностью реализации той криптовалюты, которая будет добыта, и по подходам к регулированию оборота цифровых валют в РФ в целом. Рынок действительно уже давно очень активен, мы с регулированием явно задерживаемся по отношению даже к ближайшим соседям — Узбекистану и Казахстану, не говоря о странах Европы, из чего можно сделать вывод, что уже сейчас необходимы нормы оборота цифровой валюты внутри страны. Законопроект таких положений сейчас не содержит. И по этим вопросам абсолютного согласия между профильными регуляторами и экспертами пока нет.

ЦБ выступает против введения регулирования на уровне федерального закона и предлагает только реализацию добытой майнерами цифровой валюты и только вне периметра РФ или через специальные экспериментально-правовые режимы (ЭПР). Через ЭПР, с точки зрения ЦБ, может быть также решен вопрос об использовании криптовалют для трансграничных расчетов. Проект федерального закона о таких режимах недавно был внесен в Государственную Думу.

Учитывая высокий уровень организации рынка цифровых валют и уже достаточно развитое мировое регулирование в этой части, экспертным сообществом предлагается сразу предусмотреть в законодательстве сами правила оборота цифровой валюты, в том числе для физических лиц. А также ввести в закон специальных субъектов, уполномоченных совершать операции с цифровой валютой — эти предложения отражены в протоколе апрельского заседания Экспертного совета в Госдуме, который я возглавляю. Дополнительно сейчас Минфином прорабатываются вопросы установления возможной ответственности за нарушение нового регулирования.

То есть движение по данному вопросу есть, работа ведется достаточно активно, однако, действительно, внедрение любого нового регулирования имеет множество нюансов.

Опаздываем ли мы с введением такого регулирования в РФ в принципе — нет, этот вопрос сейчас как никогда актуален.

- Какие положения будущего регулирования рынка криптовалют вы считаете наиболее значимыми?

- Самое значимое — в целом введение такого регулирования. Как таковой цели привлечь людей в эту сферу не стоит. Задача заключается в выведении тех, кто уже там, из серой зоны. По разным оценкам, это порядка десяти миллионов человек.

Какие еще цели я выделяю. Обеспечение прозрачности этого, уже существующего, рынка, защита активов наших граждан и предоставление дополнительных инструментов для работы бизнеса. Достижению целей будет способствовать установление возможности трансграничных расчетов с использованием криптовалют при осуществлении компаниями внешнеэкономической деятельности, установление круга лицензируемых субъектов, которые могут легально осуществлять деятельность в РФ, введение обязательного контроля при совершении операций с цифровыми валютами. Одновременно с формированием российской инфраструктуры для совершения операций с криптовалютами введение ограничения на приобретение активов гражданами на иностранных площадках, при этом ликвидность внутри РФ будет обеспечиваться как раз специализированными компаниями, которые также будут проверять цифровые валюты.

Необходимы прозрачные и понятные правила работы с криптовалютой в России. Мы постоянно слышим призывы бизнес-сообщества о необходимости внесения изменений в законодательство как на нашей площадке Экспертного совета в Госдуме, так и на других площадках. Предприниматели — как майнеры, которые уже предусмотрены в проекте федерального закона, так и криптобиржи и криптообменники, которые сейчас уже работают с российскими пользователями, — устали от неопределенности и нахождения в подвешенном состоянии, при этом полностью готовы регистрировать и вести легальный бизнес в РФ, платить налоги, отчитываться и осуществлять контроль операций с криптовалютой.

- Какой орган будет курировать оборот и добычу криптовалют в России?

- Есть несколько претендентов на статус регулятора данной сферы. На мой взгляд, ФНС России наиболее подходящий из них. Криптовалюта — это имущество. Расчеты в криптовалюте в нашей стране запрещены, и это абсолютно правильно. Поэтому я не вижу ЦБ в качестве профильного регулятора для этого рынка. В свою очередь, у ФНС уже есть опыт регулирования сложных сфер. Так, у ФНС есть успешный опыт контроля за рынком букмекеров и организаторов лотерей. Уверен, что и здесь ведомство сможет проявить себя достаточно эффективно. По увеличению штата вопрос скорее к Правительству, но с учетом предполагаемых объемов налоговых отчислений не думаю, что это будет проблемой.

- Насколько значителен российский рынок крипты относительно мирового?

- Есть разные исследования. Например, по данным Российской ассоциации криптоэкономики, наши майнеры сосредотачивают на себе около 15 процентов мирового хешрейта — общей вычислительной мощности сети для майнинга биткойна. Каждое из таких исследований, думаю, только вершина айсберга. У нас в Экспертном совете при рабочей группе по регулированию криптовалют и майнинга, например, уже сейчас представлены крупные организации, осуществляющие указанную деятельность, майнинг-отели, ЦОДы. Говорить о том, что этот рынок не значителен, — не приходится.

Думаю, что с введением нового и прозрачного регулирования субъектов, осуществляющих указанную деятельность и готовых открыто говорить об этом, будет только больше. При этом важно сначала предусмотреть возможности для законного осуществления деятельности, а лишь потом думать о введении или ужесточении какой-либо ответственности за нарушения. Рынок нужно стимулировать к легализации, делать прозрачным, а не запугивать.

Важно оказывать поддержку молодым и креативным гражданам, предоставлять возможности для развития новых видов бизнеса и формировать необходимый уровень доверия к нашему государству.

- Нужно ли в России создавать свои криптовалютные биржи?

- Однозначно в России необходимо создавать специальные субъекты, уполномоченные на осуществление операций с цифровыми валютами, вводить лицензирование указанной деятельности, правила ее осуществления. Сейчас мы сами стимулируем наших граждан совершать операции только на иностранных площадках, передавать данные о себе в недружественные юрисдикции, не предоставляя им никаких альтернатив. Это требует изменения.

За это выступают и эксперты рынка. При этом, по мнению участников Экспертного совета, с которым я согласен, это точно не должна быть единственная биржа. Она в текущих условиях моментально попадет под все возможные санкции и станет невостребованной. Гораздо разумнее разрешить множество небольших субъектов-операторов, которые смогут обеспечить ликвидность на внутреннем рынке и необходимую гибкость, идентифицировать пользователей и проверять операции с цифровыми валютами. Кроме того, эта модель будет способствовать развитию рынка и повышению качества услуг в условиях здоровой конкуренции.

- Нужно ли развивать в России майнинг, где и как?

- Да. В первую очередь - через признание данного вида деятельности на законодательном уровне и установление эффективных правил для ее ведения. В целом в России на данный момент имеется профицит электроэнергии. А промышленный майнер, с точки зрения энергетиков, является идеальным потребителем. Объемы потребления стабильны с сохранением постоянной нагрузки сетей.

Конечно, ситуация отличается по регионам. Например, Иркутск уже называют криптостолицей России. Возможности для развития отрасли промышленного майнинга точно есть. При этом я бы не стал ограничивать развитие отдельными регионами, предоставив бизнесу возможность самостоятельно выбирать оптимальные условия.

- О цифровом рубле, согласно опросам, люди знают даже меньше, чем о крипте. Каковы, по вашему мнению, перспективы третьего вида национальной валюты?

- Цифровой рубль и частные цифровые валюты или криптовалюты — это абсолютно разные вещи. Очень важно максимально афишировать это, чтобы люди понимали и не становились жертвами мошенников. Цифровой рубль — новая сущность, третья форма рубля наряду с наличными и безналичными деньгами. Цифровые рубли имеют эмитента, выпускаются и гарантируются Банком России. Криптовалюты в целом не обеспечены ничем. При этом внедрение цифрового рубля не заменит регулирования частных валют — у них разный функционал, назначение, тип клиентов. Для развития государственных цифровых валют с полноценным функционалом, включая трансграничные платежи, потребуется несколько лет — на это время частные цифровые валюты не должны оставаться без регулирования.

От формирования концепции до готовности к проведению пилотирования на реальных деньгах Банк России проделал большую работу, и я рад, что наш регулятор идет в ногу со временем, опережает ряд других регуляторов и предлагает возможности для внедрения и использования новых технологий. Гегемония Запада подходит к концу, и сейчас мы проходим проверку на стойкость в различных сферах, в том числе и в финансовой. И здесь как никогда востребованы новые решения.

Существенных недостатков я не вижу. Наоборот, я уверен, что в современном мире цифровые валюты центральных банков смогут способствовать созданию новых независимых возможностей для трансграничных расчетов, переведут расчеты на иной уровень автоматизации и конкуренции.

Вместе с тем хочу отметить важный момент. Уже сейчас по информации регулятора мы видим, что только восемь из 15 крупных кредитных организаций завершили пользовательское тестирование. Можно сделать вывод, что речь идет о не самой простой или не самой дешевой технической реализации на стороне банков, что может помешать эффективному масштабированию. Здесь стоит подумать над созданием для рынка простого легко масштабируемого на новые банки и не требующего существенных затрат со стороны кредитных организаций решения для совершения операций с цифровыми рублями. Если мы хотим, чтобы новая форма денег действительно получила распространение.

Из преимуществ цифрового рубля могу назвать его технологичность, которая даст возможность использования новой формы денег в рамках смарт-контрактов, прозрачность и надежность.

То, что сейчас люди мало об этом знают, — вполне объяснимо. Сейчас пилотирование проводится с участием ограниченного круга банков, пилотирование на реальных деньгах тоже пока начнется с участием ограниченного круга лиц, а законопроект о цифровом рубле находится пока в стадии рассмотрения. Думаю, что к моменту готовности к масштабированию охват будет стремительно расти.

- Будет ли ЦБ рекламировать новый тип валюты, нужно ли вообще его продвигать?

- На мой взгляд, нужно не продвигать, а объяснять. Особенно людям в возрасте. Многим из них тяжело принимать все новое. И зачастую именно они страдают от нападок мошенников, не понимая особенностей тех или иных инструментов расчетов. Банки могли бы взять на себя такую функцию в первую очередь. Тем более что именно банки будут внедрять новый продукт — цифровые счета - через свои привычные для пользователей приложения.