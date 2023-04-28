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Минфин предложил создать засекреченный реестр имущества РФ за границей

Министерство финансов РФ предложило создать реестр зарубежного имущества России, ведение которого подлежит требованиям о гостайне. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Минфин предложил засекретить имущество России за рубежом
© РИА Новости

Согласно тексту проекта, в случае засекречивания данных о федеральном имуществе, учтенном в реестре, все сведения о нем и документы, подтверждающие эти сведения, будут исключены из реестра Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и возвращены правообладателю указанного имущества.

Минфин также предложил установить порядок проведения агентством проверок эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества. Отмечается, что данные проверки могут быть как плановыми так и внеплановыми. Уточняется, что второй тип проверок осуществляется по указу президента, правительства или Минфина.

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В конце января «Российская газета» писала, что Счетная палата признала неэффективной работу московского управления Росимущества. Критерии эффективности деятельности Территориального управления Росимущества в Москве за 2020–2021 годы названы отрицательными в связи с выявленными нарушениями. Часть критериев не может быть определена из-за отсутствия данных. Такими выводами поделился аудитор Андрей Батуркин. Деятельность управления, по итогу, признана неэффективной.

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