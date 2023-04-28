Минфин предложил засекретить имущество России за рубежом

Министерство финансов РФ предложило создать реестр зарубежного имущества России, ведение которого подлежит требованиям о гостайне. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно тексту проекта, в случае засекречивания данных о федеральном имуществе, учтенном в реестре, все сведения о нем и документы, подтверждающие эти сведения, будут исключены из реестра Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и возвращены правообладателю указанного имущества.

Минфин также предложил установить порядок проведения агентством проверок эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества. Отмечается, что данные проверки могут быть как плановыми так и внеплановыми. Уточняется, что второй тип проверок осуществляется по указу президента, правительства или Минфина.