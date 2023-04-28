Банк России принял решение по ключевой ставке

На заседании 28 апреля совет директоров Центробанка решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Совет директоров ЦБ сохраняет ставку на этом уровне уже в пятый раз подряд.

В ЦБ подчеркнули, что темпы прироста цен ускорились с конца 2022 года, но остаются умеренными, а инфляционные ожидания россиян снизились. При этом они остаются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.

Совет директоров Банка России пришел к выводу, что в целом баланс рисков для инфляции с предыдущего заседания существенно не изменился.

Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели.

Из-за роста инфляционного давления ЦБ на ближайших заседания оценит возможность повышения ключевой ставки - для стабилизации инфляции на уровне в четыре процента в 2024 году. По прогнозу Центробанка, в 2023-м годовая инфляция в России составит 4,5 - 6,5 процента и вернется к четырем процентам в 2024 году.

РБК называет нынешний цикл сохранения ключевой ставки самым длинным с 2016 года, когда она не менялась шесть заседаний ЦБ подряд.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ранее прогнозировал, что ЦБ начнет повышать ставку в середине года, чтобы сдержать рост цен, и к концу 2023-го показатель достигнет девяти процентов.