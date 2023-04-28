Глава ЦБ прокомментировала прогноз по инфляции в России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что временное снижение инфляции не стоит воспринимать как достижение цели, и напомнила, что таргета в четыре процента рост цен достигнет не раньше 2024 года. Ее комментарий приводит ТАСС.

В настоящее время ускорение инфляции сдерживается разовыми факторами, сказала она.

«В частности, рекордный урожай снижает давление на продовольственных рынках. Также компании сформировали повышенный уровень запасов на фоне крепкого рубля и в ожидании сложностей с поставками», — объяснила глава ЦБ, выступая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что текущее замедление инфляции не указывает на необходимость снижения ключевой ставки. Решения регулятора действуют с задержкой и учитывают будущие изменения, объяснила она.

Сейчас Центробанк прогнозирует постепенное ускорение инфляции к концу 2023 года, однако вряд ли рост цен будет измеряться двузначными числами, отметила Набиуллина. При этом, в случае если инфляция ускорится и будет угрожать достижению поставленной цели, на ближайшем заседании ЦБ может повысить ключевую ставку.