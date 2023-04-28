$80.51-1.0588.37-1.83

Глава ЦБ прокомментировала прогноз по инфляции в России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что временное снижение инфляции не стоит воспринимать как достижение цели, и напомнила, что таргета в четыре процента рост цен достигнет не раньше 2024 года. Ее комментарий приводит ТАСС.

Глава ЦБ прокомментировала прогноз по инфляции в России
© РИА Новости

В настоящее время ускорение инфляции сдерживается разовыми факторами, сказала она.

«В частности, рекордный урожай снижает давление на продовольственных рынках. Также компании сформировали повышенный уровень запасов на фоне крепкого рубля и в ожидании сложностей с поставками», — объяснила глава ЦБ, выступая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что текущее замедление инфляции не указывает на необходимость снижения ключевой ставки. Решения регулятора действуют с задержкой и учитывают будущие изменения, объяснила она.

Сейчас Центробанк прогнозирует постепенное ускорение инфляции к концу 2023 года, однако вряд ли рост цен будет измеряться двузначными числами, отметила Набиуллина. При этом, в случае если инфляция ускорится и будет угрожать достижению поставленной цели, на ближайшем заседании ЦБ может повысить ключевую ставку.

По итогам заседания 28 апреля ЦБ принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 7,5 процента годовых, показатель остается неизменным с сентября. Несмотря на относительно мягкий сигнал для рынка, регулятор предупреждает, что при определенных обстоятельствах денежно-кредитную политику придется ужесточить.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий