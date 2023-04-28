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Набиуллина допустила скорое повышение ключевой ставки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что ЦБ на следующих заседаниях может повысить ключевую ставку - это произойдет, если будут признаки ускорения инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

Набиуллина допустила скорое повышение ключевой ставки
© РИА Новости

На заседании 28 апреля ЦБ в пятый раз подряд решил сохранить ключевую ставку на уровне в 7,5 процента.

В Банке России подчеркнули, что темпы прироста цен ускорились с конца 2022 года, но остаются умеренными, а инфляционные ожидания россиян снизились.

По словам Набиуллиной, если рост цен начнет угрожать цели ЦБ по инфляции (четыре процента в 2024 году), то уже на одном из ближайших заседаний регулятор может повысить ключевую ставку.

В ЦБ считают, что до конца 2023 года в России будет постепенно нарастать инфляционное давление.

От уровня ключевой ставки зависят все ставки в экономике, в том числе по кредитам и вкладам.

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