Набиуллина допустила скорое повышение ключевой ставки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что ЦБ на следующих заседаниях может повысить ключевую ставку - это произойдет, если будут признаки ускорения инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании 28 апреля ЦБ в пятый раз подряд решил сохранить ключевую ставку на уровне в 7,5 процента.

В Банке России подчеркнули, что темпы прироста цен ускорились с конца 2022 года, но остаются умеренными, а инфляционные ожидания россиян снизились.

По словам Набиуллиной, если рост цен начнет угрожать цели ЦБ по инфляции (четыре процента в 2024 году), то уже на одном из ближайших заседаний регулятор может повысить ключевую ставку.

В ЦБ считают, что до конца 2023 года в России будет постепенно нарастать инфляционное давление.