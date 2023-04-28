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FT: ЕС задумал ввести ограничения против стран за реэкспорт санкционных товаров в РФ

Европейский союз задумался о введении экспортных ограничений в отношении стран, которые реэкспортируют санкционную продукцию в Россию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

FT: ЕС задумал ввести ограничения против стран за реэкспорт санкционных товаров в РФ
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Отмечается, что Еврокомиссия исследовала юридический механизм, позволяющий ограничить продажи небольшой категории продуктов в определенные государства.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что Япония и ЕС не одобрили введение полного запрета на экспорт в Россию в преддверии саммита G7. Инициатива США была негативно воспринята Токио и Брюсселем. Они сочли ее «невыполнимой».

Вашингтон выступал за усиление действующего секторального режима санкций и практически полный запрет на поставки товаров в Россию, за исключением сельскохозяйственной и медицинской продукции.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее заявил «Ленте.ру», что европейским политикам стало сложно договариваться об антироссийских санкциях в связи с возрастающими политическими рисками в своих странах.

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