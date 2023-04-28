На Кипре предложили замену газу РФ

«Конечно, одно лишь Восточное Средиземноморье не может заменить российский природный газ. Нет таких объемов, которые могли бы полностью заменить его, но точно есть такие объемы, которые смогут смягчить зависимость Евросоюза от РФ», — сказал Христодулидис.