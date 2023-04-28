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22 минуты назад

На Кипре предложили замену газу РФ

Елена Прошина

В качестве замены российскому газу могут выступить энергетические ресурсы Восточного Средиземноморья, они могут покрыть примерно 15% потребностей Евросоюза. С таким предложением выступил президент Кипра Никос Христодулидис на Дельфийском экономическом форуме, передает «РИА Новости».

На Кипре предложили замену газу РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его мнению, самой большой слабостью Европы в связи с ситуацией на Украине является энергетическая зависимость от природного газа РФ.

«Конечно, одно лишь Восточное Средиземноморье не может заменить российский природный газ. Нет таких объемов, которые могли бы полностью заменить его, но точно есть такие объемы, которые смогут смягчить зависимость Евросоюза от РФ», — сказал Христодулидис.

Он отметил, что ЕС уже инвестировали в регион, но необходима «большая техническая и финансовая поддержка» от объединения, чтобы можно было «использовать потенциал Восточного Средиземноморья, которое своими запасами энергоресурсов может покрыть 15-16% потребностей Евросоюза в ближайшие 25 лет».

Экономика,Никос Христодулидис,ЕС,
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