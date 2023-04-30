Асад назвал преимущества отказа от доллара

Экономическое развитие Сирии заключается в отказе от использования в расчетах доллара в пользу китайского юаня, сообщает SANA со ссылкой на заявление президента Башара Асада.

Он провел встручу в Дамаске со спецпосланником правительства Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем. Асад заявил, что необходимо выдвижение инициативы и способа достижения развития и экономического сотрудничества.

По мнению главы государства, освобождение от расчета в долларах теперь является необходимым. Как указал глава государства, ключевую роль в этой сфере могут сыграть страны БРИКС. При этом китайский юань будет иметь ключевую роль в торговле между странами.

Асад отметил, что весь мир сегодня нуждается в китайском присутствии в политическом и экономическом плане для ребалансировки глобальной ситуации с учетом российско-китайских отношений и альянса БРИКС. Президент также сообщил о важности инициативы «Один пояс, один путь», направленной на развитие и экономическое сотрудничество.