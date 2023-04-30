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The Economic Times: РФ и Индия изучают возможность приема карт "Мир" и RuPay

Россия и Индия обсуждают возможность использования на территории двух стран карт платежных систем "Мир" и RuPay. Об этом сообщает The Economic Times.

РФ и Индия изучают возможность приема карт "Мир" и RuPay
© РИА Новости

По данным источников издания, вопрос о взаимном использовании карт поднимался на недавнем заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В мероприятии приняли участие глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Кроме того, стороны решили изучить возможность взаимодействия индийского Единого платежного интерфейса (UPI) и Системы быстрых платежей (СБП) Банка России.

Россия и Индия также рассмотрят вопрос о внедрении российской системы обмена финансовыми сообщениями (СПФС) для проведения трансграничных платежей.

Россиянам дали пояснения по использованию банковских карт в новых условиях

В марте прошлого года СМИ сообщали, что российский банк ВЭБ.РФ и Резервный банк Индии завершили работу над созданием собственной системы международных переводов для расчетов между странами.

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