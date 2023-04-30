РФ и Индия изучают возможность приема карт "Мир" и RuPay

Россия и Индия обсуждают возможность использования на территории двух стран карт платежных систем "Мир" и RuPay. Об этом сообщает The Economic Times.

По данным источников издания, вопрос о взаимном использовании карт поднимался на недавнем заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В мероприятии приняли участие глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Кроме того, стороны решили изучить возможность взаимодействия индийского Единого платежного интерфейса (UPI) и Системы быстрых платежей (СБП) Банка России.

Россия и Индия также рассмотрят вопрос о внедрении российской системы обмена финансовыми сообщениями (СПФС) для проведения трансграничных платежей.