"Мы нашли нефть в [юго-восточном] регионе Габар на глубине 2,6 км. Производственная мощность месторождения составляет 100 тысяч баррелей в сутки. Там будет добываться больше нефти, чем на всех остальных нефтяных месторождениях в Турции. Турция больше не будет страной, которая нуждается в поставках энергоресурсов. Мы станем государством, способным поставлять энергоресурсы", - подчеркнул он.