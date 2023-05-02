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Эрдоган: Турция больше не будет страной, которая нуждается в поставках энергоресурсов

Новое нефтяное месторождение обнаружено в Турции, которая отныне не будет нуждаться в поставках энергоресурсов из-за рубежа. Об этом заявил во вторник президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы нашли нефть в [юго-восточном] регионе Габар на глубине 2,6 км. Производственная мощность месторождения составляет 100 тысяч баррелей в сутки. Там будет добываться больше нефти, чем на всех остальных нефтяных месторождениях в Турции. Турция больше не будет страной, которая нуждается в поставках энергоресурсов. Мы станем государством, способным поставлять энергоресурсы", - подчеркнул он.

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