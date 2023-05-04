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Санкции обвалили российский экспорт леса

Экспорт лесоматериалов в первом квартале 2023 года обвалился на 20,9 процента в годовом выражении, до 4,5 миллиона кубометров, «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Рослесинфорга».

Санкции обвалили российский экспорт леса
© РИА Новости

Основная доля экспорта приходится на доски и брус из сосны, ели и лиственницы. 2023 год повторяет динамику предыдущего — за весь 2022-й поставки за рубеж упали на 22 процента, до 23,4 миллиона кубометров.

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Экспорт пиломатериалов обрушило европейское эмбарго, действующее с июля, и постепенный отказ остальных недружественных стран от российской продукции. До введения санкций ЕС закупал пятую часть российского экспорта лесоматериалов. Что касается недружественных стран, не вводивших ограничения, за первые три месяца года они урезали закупки этой продукции из России в 6,4 раза, до 271,6 тысячи кубометров.

Директор «Рослесинфорга» Павел Чащин рассказал, что теперь пиломатериалы в основном идут в 15 стран Центральной и Восточной Азии, а также Ближнего Востока. При этом только на Китай и Узбекистан пришлось более 74 процентов экспорта (в сравнении с 56 процентами годом ранее). Дружественные страны за первый квартал 2023 года купили на 6,6 процента больше пиломатериалов, чем в 2022-м — в совокупности 4,2 миллиона кубометров.

Снижаются и поставки круглых лесоматериалов — с начала прошлого года российские власти ограничили их экспорт ради стимулирования глубокой переработки древесины внутри страны. За первые три месяца 2023 года экспорт кругляка обвалился в 2,7 раза, до 586 тысяч кубометров. Крупные поставки за рубеж сейчас ведутся только в сегменте березового лесосырья — 87 процентов этих объемов закупает Китай.

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Как рассказали в агентстве WhatWood, практически по всему миру спрос на пиломатериалы снижен, что провоцирует последовательный спад цен. Кроме того, восстановление экспорта тормозят логистические и бюрократические сложности.

Вывоз лесной продукции за рубеж затруднен из-за запрета российских властей на транзит через Евразийский экономический союз. Отечественные экспортеры неоднократно жаловались на такое решение и предупреждали, что маршрут через Казахстан остается принципиальным для отрасли.

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