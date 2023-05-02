ЕК запретила экспорт зерна из Украины в пять стран Восточной Европы

Еврокомиссия (ЕК) запретила экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, разрешив транзит и экспорт этой сельхозпродукции в остальные государства ЕС. Об этом сообщается на сайте ЕК.

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«Еврокомиссия приняла исключительные и временные меры по экспорту зерна с Украины», — сказано в заявлении.

Как указали в ЕК, эти меры будут действовать со 2 мая по 5 июня 2023 года.

«В этот период пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины могут свободно продаваться во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Эти продукты могут продолжать перевозиться транзитом через эти страны», — говорится в сообщении.

В ЕК также отметили, что данные страны взяли обязательство отменить односторонние запреты на импорт украинских аграрных продуктов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС вмешаться в ситуацию с запретом на ввоз украинской сельхозпродукции.