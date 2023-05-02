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В ООН решили помочь российским банкам в рамках зерновой сделки

ООН ищет способ проводить транзакции российским банкам в рамках зерновой сделки. О решении помочь банкам РФ заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, передает ТАСС.

В ООН решили помочь российским банкам в рамках зерновой сделки
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Он пояснил, что одним из направлений работы главы Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен и ее команды является поиск решения, которое позволило бы российским банкам, в том числе Россельхозбанку, проводить платежи.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ООН предпринимает усилия для реализации зерновой сделки. По его словам, генсекретарь организации Антониу Гутерриш обратился к трем американским банкам с просьбой помогать Россельхозбанку, который был отключен от SWIFT в результате санкций, обслуживать экспортные операции.

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