РФ сократила экспорт СПГ в 2023 году

В январе-апреле 2023 года Россия экспортировала на 11% меньше сжиженного природного газа, чем в аналогичный период 2022 года. Общий объем поставок СПГ за первые четыре месяца текущего года составил 10,5 миллионов тонн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные портала Refinitiv Eikon, передает «Коммерсантъ».

В январе-апреле РФ экспортировала в Европу 6,4 миллиона тонн СПГ, в Азию — 3,7 миллиона тонн. В прошлом году за аналогичный период Россия поставила европейским странам те же 6,4 миллиона тонн топлива, а Азии — 5,3 миллиона тонн.