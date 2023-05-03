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Bloomberg: ЕС рассматривает возможность ограничения транзита товаров через Россию

ЕС рассматривает возможность ограничения транзита товаров через Россию в рамках нового пакета антироссийских санкций.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Среди обсуждаемых предложений — запрет на транзит многих товаров через территорию России и меры против судов, отключающих навигационные системы», — говорится в материале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции могут привести к мировому экономическому кризису.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.

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