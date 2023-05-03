Евросоюз изучает целесообразность введения ограничений на транзит товаров через территорию России. Меры предложены в рамках 11-го пакета антироссийских санкций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, инициативу рассматривают с целью борьбы с обходом уже введенных ограничений в отношении российской стороны. Кроме того, ЕС задумался о принятии мер против судов, отключающих транспондеры.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что антироссийские санкции США и Евросоюза прежде всего ударили по жителям европейских стран. По его словам, экономика государств «начинает трещать, инфляция зашкаливает».

Таким образом, как указал политик, граждане европейских стран на себе испытывают все последствия санкционной политики Соединенных Штатов и ЕС.