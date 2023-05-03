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Bloomberg: ЕС задумался об ограничениях транзита товаров через РФ

Евросоюз изучает целесообразность введения ограничений на транзит товаров через территорию России. Меры предложены в рамках 11-го пакета антироссийских санкций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, инициативу рассматривают с целью борьбы с обходом уже введенных ограничений в отношении российской стороны. Кроме того, ЕС задумался о принятии мер против судов, отключающих транспондеры.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что антироссийские санкции США и Евросоюза прежде всего ударили по жителям европейских стран. По его словам, экономика государств «начинает трещать, инфляция зашкаливает».

Таким образом, как указал политик, граждане европейских стран на себе испытывают все последствия санкционной политики Соединенных Штатов и ЕС.

Глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст («Левые») заявлял «Известиям», что санкции против РФ более эффективно работают против экономики ФРГ.

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