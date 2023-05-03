Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что перспективы продления зерновой сделки на текущий момент неясные и зависят от учета требований России. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала NTV.

"100%-ной гарантии продления зерновой сделки сейчас нет, но серьезная работа ведется, и есть надежды на успех. Наши усилия и усилия ООН продолжаются, - сказал он. - Основа проблемы того, что сделка была продлена только на 60 дней, - это неисполнение требований России. Это, в частности, касается вопроса переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT, гарантий для банков для проведения оплаты за продовольствие".

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"Проблемы с экспортом из России продолжаются. И это серьезные вопросы. И в этом плане генсек ООН прилагает очень важные и искренние усилия. Обсуждается переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, но и тут есть трудности. Западные компании, из США и Великобритании, не очень хотят с ним работать. Мы видим это", - отметил Чавушоглу. В связи с этим Турция "предложила использовать в качестве посредников турецкие банки".

"Мы сказали ООН, что поддержим такое решение, если в этом случае в отношении наших банков не будет никаких угроз, если будут даны такие гарантии. Сейчас обсуждаются технические детали. Но это очень сложный вопрос", - сообщил министр.

Он отметил, что с турецкой стороны в этом механизме может участвовать банк Ziraat.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта этого года Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.