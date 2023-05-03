Когда мы сокращаем экспорт в Европу, нам некуда деть этот газ. Перенаправить его на другие рынки сложно. В отличие от нефти или угля, которые перевозить легко, газ перевозить сложно. Чтобы перенаправить его на альтернативные рынки, нужна инфраструктура. И пока такая инфраструктура не создана, при сокращении экспорта снижается добыча. С внутренним рынком это не связано, хотя у нас и была теплая зима.



В I квартале этого года экспорт газа, естественно, был значительно меньше, чем в I квартале 2022 года, когда мы поставляли в Европу фактически полноценные объемы газа. Тогда "Северный поток" работал на полную мощность, а проблемы с транзитом через газопровод "Ямал-Европа" только начинались. Польша по сути заморозила долю "Газпрома" в компании-операторе польского участка газопровода Europol Gaz, а Россия в ответ ввела санкции против этой компании. С ними теперь нельзя иметь дело, поэтому "Газпром" не заказывает услуги по транзиту. Кроме того, в конце I квартала прошлого года Украина перекрыла один из двух газопроводов, и теперь через нее идет не 109 млн кубов в сутки, а только 42-43 млн.



Поэтому в начале I квартала прошлого года газопроводы более-менее работали, а теперь не работает "Северный поток", не работает "Ямал-Европа", Украина все также пропускает газ только через один из трубопроводов. Так что когда мы сравниваем показатели год к году, то получается, что объемы экспорта существенно сократились, и это влияет на добычу.

Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ