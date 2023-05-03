Эксперт оценил данные о снижении объемов добычи газа в России
Энергоэксперт Игорь Юшков в разговоре с Рамблером оценил данные о снижении объемов добычи природного газа в России по итогам I квартала 2023 года на 10% в годовом выражении, а также рассказал о возможных новых маршрутах экспорта российского газа.
Причиной снижения добычи газа в России стало сокращение объемов его экспорта, отметил специалист.
Когда мы сокращаем экспорт в Европу, нам некуда деть этот газ. Перенаправить его на другие рынки сложно. В отличие от нефти или угля, которые перевозить легко, газ перевозить сложно. Чтобы перенаправить его на альтернативные рынки, нужна инфраструктура. И пока такая инфраструктура не создана, при сокращении экспорта снижается добыча. С внутренним рынком это не связано, хотя у нас и была теплая зима.
В I квартале этого года экспорт газа, естественно, был значительно меньше, чем в I квартале 2022 года, когда мы поставляли в Европу фактически полноценные объемы газа. Тогда "Северный поток" работал на полную мощность, а проблемы с транзитом через газопровод "Ямал-Европа" только начинались. Польша по сути заморозила долю "Газпрома" в компании-операторе польского участка газопровода Europol Gaz, а Россия в ответ ввела санкции против этой компании. С ними теперь нельзя иметь дело, поэтому "Газпром" не заказывает услуги по транзиту. Кроме того, в конце I квартала прошлого года Украина перекрыла один из двух газопроводов, и теперь через нее идет не 109 млн кубов в сутки, а только 42-43 млн.
Поэтому в начале I квартала прошлого года газопроводы более-менее работали, а теперь не работает "Северный поток", не работает "Ямал-Европа", Украина все также пропускает газ только через один из трубопроводов. Так что когда мы сравниваем показатели год к году, то получается, что объемы экспорта существенно сократились, и это влияет на добычу.Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
Эксперт также ответил на вопрос о том, какие факторы могут способствовать восстановлению уровня добычи газа в России.
"Ведутся, например, переговоры "Газпрома" с Китаем по проекту "Сила Сибири 2". Но Китай - очень сложный переговорщик, диалог идет уже не первый год. Понятно, что Пекин хочет снизить цену, а "Газпрому" сверхнизкие цены, естественно, невыгодны. Поэтому пока не будет договоренности с Китаем по "Силе Сибири 2", наверное, существенного увеличения объемов добычи и экспорта газа мы не увидим", — сказал эксперт.
Вместе с тем Юшков отметил, что экспорт газа через трубопровод "Сила Сибири 1" ежегодно увеличивается.
"Там своя отдельная ресурсная база - это месторождения в Якутии и Иркутской области. И там поставки каждый год увеличиваются примерно на 5 млрд кубов. Но чтобы перекинуть на другие рынки газ с Западно-Сибирских месторождений, нужно договариваться о сооружении "Силы Сибири 2", а потом непосредственно строить этот газопровод, на что может уйти порядка 4-х лет", — подчеркнул аналитик.
Россия способна увеличить объемы экспорта газа за счет начала поставок в Среднюю Азию, добавил Юшков.
"Сейчас соответствующие переговоры активно идут и с Казахстаном, и с Узбекистаном. В прошлом году они заявили, что из стран-экспортеров газа они станут странами-импортерами. То есть они будут покупать газ - естественно, у России. Поэтому во втором полугодии стоит ожидать достижения определенных договоренностей РФ с Казахстаном и Узбекистаном, по крайней мере касательно возможности прокачки газа в зимний период. Летом у них газа достаточно, а вот зимой, когда начинаются пики потребления, его не хватает", — заключил специалист.
Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на отраслевые источники сообщил, что по итогам первого квартала текущего года объемы добычи природного газа на территории России снизились на 10% в годовом выражении. К концу марта этот показатель составил 180 млрд кубометров. При этом по итогам марта уровень добычи газа в России оказался на отметке 61 млрд кубов, что на 10% меньше значений за аналогичный период 2022-го.