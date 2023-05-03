$79.96-0.5587.66-0.72

Казахстан начал бороться с параллельным импортом в Россию

Российские грузоперевозчики начали жаловаться на трудности, которые возникают у них в последнее время на границе с Казахстаном при поставках продукции по параллельному импорту. Об этом в комментарии «Известиям» рассказал глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Казахстан начал бороться с параллельным импортом в Россию
© РИА Новости

Он утверждает, что поставщикам фактически закрыли границу. Преодолеть сложности не получается, поэтому транспорт вынужден выбирать маршруты через Китай, Иран, Грузию, Азербайджан и Армению.

В апреле Казахстан ввел обязательное оформление сопроводительных накладных на товары в торговле со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. Официально такое решение объяснили стремлением сделать прохождение грузов через границу более прозрачным, однако эксперты, со ссылкой на источники в руководстве страны, указывали, что меры были приняты для борьбы с параллельным импортом.

В конце апреля помощник министра финансов США Элизабет Розенберг на круглом столе в Астане предупредила компании и банки республики об угрозе применения вторичных санкций, если те будут оказывать помощь в обходе западных ограничительных мер. В свою очередь председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова подчеркнула, что Астана работает над тем, что обеспечить соблюдение санкций, а компании существенно усилили проверки.

Экономист оценил решение Казахстана ужесточить контроль поставок товаров в РФ

Также в этих числах министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что цена на российский газ для газификации северных и восточных регионов страны окажется ниже, чем для Белоруссии. Позднее он подчеркнул, что Россия и Казахстан являются стратегическими партнерами, поэтому ценообразование будет справедливым.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий