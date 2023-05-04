Падение ВВП на 6,1% и потеря 8,3 млн рабочих мест могут стать следствием длительного дефолта в США. Об этом говорится в аналитическом материале, составленном Советом экономических консультантов при Белом доме и распространенном в среду пресс-службой американской администрации.

"Преодоление потолка госдолга США, вероятно, нанесет серьезный ущерб экономике США. Анализ, проведенный советом и другими исследователями, показывает, что если правительство США объявит дефолт по своим обязательствам перед кредиторами, подрядчиками и гражданами, то экономика быстро пойдет в обратном направлении, причем тяжесть потерь будет зависеть от продолжительности дефолта. Затянувшийся дефолт, скорее всего, нанесет серьезный ущерб экономике, при этом рост количества рабочих мест, отличающийся сейчас высокими темпами, сменится потерями, исчисляемыми миллионами", - отмечается в документе.

Согласно представленным оценкам, к числу возможных последствий продолжительного дефолта США в третьем квартале 2023 года, помимо падения ВВП на 6,1% и потери 8,3 млн рабочих мест, также относится повышение безработицы на 5% и обрушение фондовых рынков примерно на 45%. При таком развитии событий серьезные негативные последствия для экономики могут сохраняться до начала 2024 года и даже дольше.

Если дефолт будет краткосрочным, ВВП США может сократиться на 0,6%, а количество рабочих мест в стране уменьшится на 0,5 млн. Безработица в этом случае вырастет на 0,3%.

Эксперты Совета экономических консультантов при Белом доме также рассматривают возможность того, что разногласия между администрацией США и республиканцами в Конгрессе по вопросу о повышении потолка госдолга не приведут к дефолту, но будут продолжаться почти до 1 июня. Это, согласно представленным оценкам, повлечет за собой сокращение ВВП на 0,3%, потерю 200 тыс. рабочих мест в стране и рост безработицы на 0,1%.

Госдолг США

Администрация президента США Джо Байдена в последнее время призывает Конгресс повысить потолок госдолга, законодательно установленный на уровне $31,4 трлн. Республиканская партия, которая контролирует Палату представителей, традиционно скептически относится к поднятию лимита долга и выступает за сокращение государственных расходов.

В январе Минфин США, чтобы избежать дефолта, начал применять чрезвычайные меры в связи с достижением лимита заимствований. Речь идет об отказе от некоторых категорий бюджетных расходов, которые можно перенести на более поздний срок.