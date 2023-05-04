Глава МВФ заявила о риске раскола мира на два враждебных лагеря

Мир в ближайшее время может расколоться на два враждебных лагеря, что будет опасно для всех, в том числе для Евросоюза. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в четверг, выступая по видеосвязи на заседании экспертного Брюссельского экономического форума.

"Риск того, что мир расколется на два враждебных лагеря, растет, и это будет опасно для всех, включая Евросоюз, - подчеркнула она. - Фрагментация мировой торговли будет стоить миру потери 7% ВВП, что равнозначно ВВП Германии и Японии, а если учесть фрагментацию научных исследований, потери могут составить 12%".

Георгиева отметила, что пандемия коронавируса и конфликт на Украине привели к быстрому нарастанию таких общемировых тенденций, как приоритетное развитие торговли и инвестиций между странами, которые считаются дружественными по политическим соображениям.

По словам главы МВФ, период мировой интеграции завершается, и этот процесс сопровождается ростом инфляции и замедлением экономического роста. Она отметила, что в 2023 году рост мировой экономики опустился ниже отметки в 3% (согласно прогнозам фонда, он составит 2,8%), тогда как нормальным уровнем роста МВФ считает 4%.

В то же время Георгиева выразила уверенность, что страны ЕС смогут преодолеть кризис. Она подчеркнула, что они "смогли отказаться от российского газа", значительно ускорили переход к возобновляемой энергетике, добились снижения инфляции с рекордных 9,2% в 2022 году до прогнозируемых в 2023 году 6,3%.

Глава фонда выразила мнение, что после Второй мировой войны Европа "продемонстрировала мощную политическую и интеллектуальную волю, чтобы создать лучшее будущее".